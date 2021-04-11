مشاركة 28 شركة إيرانية في معرض برلين الدولي الافتراضي للسياحة

و بدأ معرض برلين الدولي للسياحة، المعروف باسم ITB ، أعماله في 9 مارس 2021 بصورة افتراضية وبحضور 185 دولة، ولم يقام المعرض العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.

وتأمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالعودة إلى أيام السياحة المزدهرة قريبا، حيث واجهت السياحة الإيرانية، كغيرها من الدول، تراجعا حادا في صناعة السياحة منذ العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقدم شركات السياحة الإيرانية المشاركة في معرض برلين، منتجاتها المختلفة من مناطق الجذب السياحي مثل الطبيعة والصحة والعلاج وزيارة المراقد والثقافة والتاريخ والسياحة البيئية وتعريف الحرف اليدوية والخدمات مثل الفنادق واسطول النقل مثل الطائرات والسكك الحديدية وعرض الرحلات السياحية ذات الأسعار المعقولة.

وتعتبر الخصائص التاريخية والثقافية من المبادئ المهمة للسياحة الإيرانية التي يتم تقديمها في هذا السوق.

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