مسؤول : تمديد قيود السفر عبر المعابر الحدودية مع العراق لغاية 20 ابريل

واوضح قاسمي في تصريح له اليوم الاحد : انه بناء على القرار الصادر عن قيادة العمليات بلجنة مكافحة كورونا في البلاد، وبهدف الحدّ من التداعيات السلبية الناجمة عن هذه القيود، فإن القرار لايسري على البرامج التنفيذية ذات الصلة بالمشاريع والنشاطات الاعمارية وما شابه ذلك.

وتابع، انه في ضوء ذلك، يحق لحاملي تاشيرات الاقامة سارية الصلاحية، والتاشيرات الدراسية والعلاجية والتجارية، ورجال الاعمال والتجار الحاصلين على شهادات العمل وختم الخروج، ان يراجعوا مراكز شرطة الهجرة والجوازات لاستصدار تصاريح العبور عبر المنافذ البرية بين البلدين.

يذكر ان قيود السفر المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، تسري على الرحلات السياحية بين ايران وتركيا ايضا.

انتهى ** ح ع