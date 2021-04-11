6 ذهبيات وفضية واحدة حصاد البعثة الايرانية من بطولة العام للمصارعة في بلغاريا

وبحسب التقارير الواردة من موقع الحدث، فقد واجه المصارع الايراني للوزن 74 كغ "جمال عبادي" خلال منافسات المرحلة النهائية، خصمه من كازاخستان "نورلان بكجانوف"، حيث تغلب عليه بنتيجة 7-3 ونال الميدالية الذهبية لهذه المنافسات.

وفي وزن الـ79 كغ، استطاع الايراني الاخر "حميد رضا زرين بيكر" ان يتفوق على غريمه التركي بنتيجة 9 نقاط نظيفة ليحصد الذهبية الاخرى.

كما في الوزن 97 كغ واجه "مجتبى كليج" خلال المرحلة النهائية خصمه ابراغيموف" من كازاخستان ليفوز عليه بنتيجة 11 – لاشئ ويحزر الذهبية الثالثة من بطولة بلغاريا العالمية للمصارعة.

وخلال مرحلة التصفيات النهائية للوزن 125 كغ، خاض المصارع الايراني "امين طاهري" المنافسة امام غريمه الفنزويلي "خوزي دياز"؛ حيث تغلب عليه هو الاخر بنتيجة 11 – صفر، واضاف ذهبية رابعة الى حصاد البعثة الايرانية المشاركة في هذه البطولة.

وفي فئة المصارعة الرومانية - الوزن 60 كغ، واجه الايراني "فرنكي بويا" منافسه من كولومبيا "ديجر كاستاندا" وفاز عليه بنتيجة 8 نقاط مقابل لاشئ، ليحرز الذهبية الخامسة.

والذهبية السادسة كانت من نصيب "علي ارسلان" بعد غياب خصمه الالماني "ميليان شوفاب".

وفي وزن الـ 87 كغ لمنافسات المصارعة الحرة، تاهل الايراني "مهدي فلاح" الى المرحلة النهائية، لكنه هُزم امام خصمه من صربيا "زورابي داتوناشفيلي" بنتيجة 3-1 واحرز الميدالية الفضية لهذه البطولة.

انتهى ** ح ع