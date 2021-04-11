مستشار الامن القومي العراقي يلتقي بالادميرال شمخاني غدا الاثنين

وحسب ما افادت به امانة المجلس الاعلى للامن القومي اليوم، ان الاعرجي سيزور طهران غدا الاثنين، تلبية لدعوة الادميرال شمخاني.

واوضح المصدر ذاته، بان المباحثات بين الجانبين الايراني والعراقي، ستتضمن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

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