وزير العمل الايراني يلتقي بوزير المالية العراقي في بغداد

وافاد مراسل "ارنا" لدى العراق، ان شريعتمداري نوّه في هذا اللقاء بالقواسم المشتركة الكثيرة واسس حسن الجوار بين البلدين؛ مؤكدا على استعداد طهران لتقاسم تجاربها، لاسيما في المجالات المتعلقة بالعمل والرفاه الاجتماعي مع بغداد.

الى ذلك، اشار وزير المالية العراقي الى "التجارب الجيدة والقيمة"، التي تتمتع بها ايران في شتى المجالات وخاصة تطوير وتدريب الموارد البشرية؛ مرحبا بالاستفادة من هذه الخبرات بهدف النمو والازدهار والنهوض بالاقتصاد العراقي.

على صعيد اخر، تطرق علاوي الى الديون العراقية المستحقة قبال استيراد الغاز والكهرباء من ايران؛ مؤكدا بانه سيتم تسديد هذه الديون قريبا.

واستعرض الجانبان الايراني والعراقي في هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات والضمان الاجتماعي والجمارك، الى جانب توقيع مذكرة تفاهم حول "تجنب الضرائب المضاعفة" بين البلدين.

يذكر ان وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي (الايراني)، توجه امس السبت الى العراق؛ في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين فيما يخص القضايا المشتركة وتنمية العلاقات الثنائية الشاملة ولاسيما المجالات ذات الصلة بهذه الوزارة.

انتهى ** ح ع