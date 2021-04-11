١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٣٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84291940
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وزيرا العمل الايراني والعراقي يوقعان وثيقة العمل المشترك بين البلدين

وزيرا العمل الايراني والعراقي يوقعان وثيقة العمل المشترك بين البلدين

طهران / 11 نيسان / ابريل / ارنا – التقى وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري" نظيره العراقي "عادل الركابي" في بغداد اليوم الاحد؛ حيث وقع الجانبان على وثيقة "برنامج العمل المشترك للتعاون وتبادل الخبرات" بين الجانبين.

وقال شريعتمداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الركابي عقب توقيع هذه الوثيقة : ان ايران تسعى وراء تنمية العلاقات وتعزيز التعاون في شتى المجالات مع العراق.

واضاف : ان وثيقة العمل المشترك التي وُقعت بين وزارتي العمل الايرانية والعراقية اليوم، تتضمن شتى المجالات المتعلقة بتبادل المهارات والخبرات المتخصصة الثنائية؛ وبما يصب في مصالح شعبي البلدين.  

الى ذلك، اعتبر وزير العمل العراقي زيارة نظيره الايراني لبغداد، انها تصب في سياق العلاقات الثنائية وملفات التعاون بين الوزارتين.

وقال الركابي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شريعتمداري اليوم : ان برنامج العمل المشترك يضم بنودا ومجالات عديدة ذات الصلة بالتعاون الثنائي؛ بما في ذلك تبادل الخبرات والوفود المتخصصة، واقامة دورات تدريبية و ورش عمل مشتركة.

ولفت الوزير العراقي، بان وثيقة العمل المشترك التي وقعها مع الجانب الايراني، دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

و وصل شريعتمداري الى بغداد فجر اليوم الاحد؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام، لاجراء مباحثات وتوقيع بعض وثائق التفاهم مع نظيره العراقي.

انتهى ** ح ع

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