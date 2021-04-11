١١‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84292117
٠ Persons

سمات

اعتقال اشرار مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان سابقا

اعتقال اشرار مسلحين هاجموا مركزا للشرطة في زاهدان سابقا

بجنورد / 11 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حسين اشتري عن اعتقال اشرار مسلحين كانوا قد شنوا في وقت سابق هجموا على مركز للشرطة في منطقة كورين في مدينة زاهدان ادى الى استشهاد احد افراد الامن الداخلي.

وقال العميد اشتري خلال لقائه اليوم الاحد اسرة النائب ضابط اول الشهيد مجيد رجائي الذي استشهد على يد اشرار مسلحين هاجموا مركز شرطة كورين في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان يوم 27 شباط/فبراير الماضي: ان العناصر الضالعين في ارتكاب هذه الجريمة قد تم تسليمهم للسلطات القضائية لينالوا جزاء عملهم المقيت.

واضاف: ان الشهيد مجيد رجائي ضحى بنفسه من اجل الحفاظ على امن واستقرار المواطنين وادى الى احباط الاعمال الشريرة في منطقة خدمته.

وكان الشهيد مجيد رجائي قد استشهد اثر اصابته بالرصاص حين اداء مهمته في الحفاظ على مركز شرطة كورين في زاهدان خلال هجوم شنه اشرار مسلحون على المركز.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 0 =