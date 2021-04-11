١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84292147
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زلزال كرمان ادى الى تصدعات في جدران وحدات سكنية قروية

زلزال كرمان ادى الى تصدعات في جدران وحدات سكنية قروية

کرمان / 12 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن مدير عام شؤون ادارة الازمة في محافظة كرمان جنوب شرق ايران بان الزلزال الذي ضرب مدينة رابر مساء الاحد ادى الى حدوث تصدعات في سقوف وجدران بعض الوحدات السكنية في القرى التابعة للمدينة.

وقال مجيد سعيدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاحد انه ما عدا التصدعات التي حصلت في سقوف وجدران بعض الوحدات السكنية القروية، لم تصل تقارير عن حدوث اضرار اخرى جراء الزلزال.

واوضح بان مركز الزلزال كان في منطقة غير ماهولة ووقع في عمق 9 كم من سطح الارض.

يذكر ان زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة رابر بمحافظة كرمان في الساعة التاسعة و 56 دققة و 56 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الخامسة و 26 دقيقة و 56 ثانية مساء الاحد بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض 28.49 والطول 57.65 درجة.

وتقع مدينة رابر على بعد 170 كم الى الجنوب الغربي من مدينة كرمان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق ايران.

انتهى ** 2342

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