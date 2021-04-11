العداءون العراقيون يتالقون في مسابقات "الامام الرضا (ع)" الدولية لالعاب القوى

*عدو 100 م

ففي مسابقة العدو لمسافة 100 م التي تعد الاهم في منافسات العدو، تقلد العداء العراقي حسين علي الخفاجي الميدالية الذهبية بزمن 10.44 ثانية فيما جاء العداء الدولي الايراني حسن تفتيان من محافظة خراسان الرضوية في المركز الثاني بزمن 1.47 ثانية وحل رضا محمد حسين ابارقي من محافظة كرمان في المركز الثالث بزمن 10.59 ثانية.

*عدو 400 م

1-طه حسين ياسين من العراق 46.22 ثانية 2-سجاد هاشمي من محافظة اذربيجان الشرقية 46.87 ثانية 3-رضا محمد من العراق 47.4 ثانية.

*تتابع 4 في 100

1-العراق 41.00 ثانية 2-محافظة خراسان الرضوية 41.80 ثانية 3-محافظة قم 42.00 ثانية.

*عدو 1500 م

1-عبدالله ازدمير من تركيا 2-علي عالمي من محافظة ايلام 3-امیر زمان بور من محافظة همدان.

*عدو 5 آلاف م

1-جيهاد اولوس من تركيا 14.33.41 دقيقة 2-جليل ناصري من محافظة ايلام 14.35.66 دقيقة 3-رضا نور سلطان من قرغيزيا 14.37.98 دقيقة.

*رمي الثقل

1-محمد رضا طیبي من محافظة مازندران 19.59 م 2-شاهین مهردلان من محافظة خراسان الرضوية 19.50 م .

*رمي المطرقة

1-حسين رسولي من المحافظة المركزية 58.76 م 2-علي شيريان من محافظة جهارمحال وبختياري 55.64 م 3-بهنام شیري من محافظة اردبيل 55.62 م.

*القفز العالي

1-مجدالدین غزال من سوريا 2.21 م 2-کیوان قنبرزادة من محافظة مازندران 2.15 م 3-حسین ابراهیم من العراق 2.15 م.

*القفزة الثلاثية

1-حميد رضا كيا من محافظة كلستان 16.62 م 2-سید علي عقیلي من محافظة قم 15.72 م 3-وحید صدیق من محافظة مازندران 15.58 م.

يذكر ان الدورة الدولى من مسابقات "الامام الرضا (ع)" الدولية للرجال انطلقت يوم الاحد في استاد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد وتتواصل الاثنين بمشاركة 9 فرق اجنبية و 32 فريقا محليا تضم 224 رياضيا.

انتهى ** 2342