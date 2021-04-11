وزير التعاون الايراني يعلن الاتفاق مع العراق على توقيع وثيقة خمسية للتعاون الاقتصادي

وقال شريعتمداري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاحد بعد لقائه وزير المالية العراقي وقبل توجهه الى مدينة كربلاء المقدسة: انه تم خلال اللقاء مع وزير المالية العراقي طرح موضوع توقيع وثيقة اقتصادية حيث لقي الاقتراح الترحيب من جانبه ونامل بالتوصل الى تفاهمات في مجالات الاستثمارات والجمارك والاسواق الحدودية وقضايا مماثلة.

واعتبر التوقيع على هذه الوثيقة بانه رهن بزيارة وزير الاقتصاد العراقي الى ايران واضاف: انه سيتم خلال الزيارة القادمة لوزير الاقتصاد العراقي الى ايران تنظيم وثيقة الاعوام الخمسة القادمة بغية التوقيع عليها قبل انتهاء فترة الحكومة (الايرانية) الثانية عشرة (الحالية في حزيران القادم).

واشار شريعتمداري الى ان وزير الاقتصاد الايراني فرهاد دجبسند كان قد وجه الدعوة لنظيره العراقي لزيارة طهران واجراء محادثات ثنائية وقال: ان هذه الوثيقة ستكون في المجال الاقتصادي بين البلدين فضلا عن اللجنة المشتركة المخطط لها.

وتابع وزير العمل الايراني: هنالك قضايا اقتصادية اوسع خاصة في مجال البنية التحتية والفرص الاقتصادية المتبادلة، تعد من ضمن المجالات المشتركة للتعاون حيث يشعر الطرفان بالتفاؤل تجاهها.

وحول كيفية التعاون في المناطق الحرة المشتركة والمشاورات الحاصلة في هذا المجال قال: ان المفاوضات كانت حول وضع حجر الاساس لنظام الرسوم التفضيلية بين البلدين كي تتوفر عبر هذا الطريق امكانية اقامة سوق مشتركة كبيرة بين ايران والعراق بامكانها ان تشكل سوقا اوسع في دول اخرى.

واضاف شريعتمداري: انه نظرا لوجود 15 دولة جارة لايران فان مثل هذه السوق يمكنها ان توفر فرصا اقتصادية جديدة امام البلدين وهو ما حظي ايضا بترحيب الجانب العراقي.

وكان وزير التعاون الايراني قد التقى ايضا نظره العراقي عادل الركابي في بغداد الاحد؛ حيث وقع الجانبان على وثيقة "برنامج العمل المشترك للتعاون وتبادل الخبرات" بين البلدين.

وقال شريعتمداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الركابي عقب توقيع هذه الوثيقة: ان ايران تسعى وراء تنمية العلاقات وتعزيز التعاون في شتى المجالات مع العراق.

واضاف: ان وثيقة العمل المشترك التي وُقعت بين وزارتي العمل الايرانية والعراقية اليوم، تتضمن شتى المجالات المتعلقة بتبادل المهارات والخبرات المتخصصة الثنائية؛ وبما يصب في مصالح شعبي البلدين.

ووصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري الى بغداد صباح الاحد؛ في زيارة رسمية تستغرق 3 ايام، لاجراء مباحثات وتوقيع بعض وثائق التفاهم مع الجانب العراقي.

انتهى ** 2342