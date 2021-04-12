تفاصيل الوثيقة الخمسية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والعراق

الوثيقة المشتركة هذه، التي تم وضعها في الفترة من 2021 الى 2026 ووقعها وزيرا العمل في البلدين، ستعمل على تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم الفني والمهني وريادة الأعمال والتوظيف وعلاقات العمل والرعاية الاجتماعية والتأمين.

تشمل محاور الوثيقة الخمسية، عقد لجنة مشتركة بين الوزارتين في اطار تبادل الوفود أو بشكل افتراضي، والتعاون في مجال التعليم التقني والمهني ونظام المهارات، وتطوير وتوطين الموارد التعليمية و معايير المدربين والمتدربين على أساس المواصفات الدولية واحتياجات سوق العمل العراقي.

كما تؤكد الوثيقة على التعاون والمشاركة في المسابقات الوطنية للمهارات في البلدين، وعقد دورات تدريبية للمدربين العراقيين، وتبادل المدربين في المجالات المطلوبة.

يتبع..