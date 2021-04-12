خطيب زادة : سنبذل قصارى جهودنا لرفع الحظر عن البلاد

واشار خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الافتراضي صباح اليوم الاثنين، الى سير المحادثات النووية خلال الاسبوع الفائت موضحا ان جولة جديدة من المحادثات ستعقد بعد غد الاربعاء في اطار مطالب ايران برفع الحظر.

من جانب آخر تحدث خطيب زادة عن العمل التخريبي الذي وقع أمس الأحد في منشأة نطنز النووية وقال : ان ما لوح به الكيان الصهيوني سابقا وما يُسمع اليوم من مصادر مختلفة يشير الى أن الكيان الصهيوني يقف وراء هذا العمل الجبان.

وأكد خطيب زادة ان هذا العمل لن يؤثر على القدرات النووية، موضحا ان جميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز هي من الطراز القديم وستُستبدل بأجهزة حديثة وبالتالي فأن العمل التخريبي لم يؤثر سلبا على الصنعة النووية في البلاد ، ولا على مسار رفع الحظر.

يتبع..