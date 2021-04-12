تحقيق 3.5 مليار دولار في مجال النمو الصناعي

وأعتبر "مهدي صادقي نياكي" تطوير الاستثمار في القطاعات الصناعية والاتجاه المتزايد لإنتاج منتجات صناعية مختارة ضمن الإجراءات المتخذة في عام "قفزة الإنتاج" وقال انه تم في مجال تطوير وتعميق الإنتاج المحلي الصناعي في انحاء البلاد تحقق ما تبلغ 3 مليارات و 500 مليون دولار في مجال النمو الصناعي وولاستيعاب المحلي.

واستعرض مساعد وزير الصناعة اوضاع الصناعات في ظروف تفشي فيروس كورونا وقال بانه شهد القطاع الصناعي في البلاد نموا صناعياً في حين أدى تفشي فيروس كورونا إلى خلق ظروف غير مواتية للقطاع الإنتاجي لكن في مجال إنتاج المحاصيل اللازمة للتصدي مع كورونا شهدنا قفزة جيدة.

الاستثمار الصناعي شهد نموا بالنسبة 225 بالمائة خلال الاشهر ال11 الأولى من العام الايراني الماضي (انتهى في 20 مارس 2021).

وشرح صادقي نياركي اوضاع مؤشرات الصناعة الكلية في العام الماضي وقال أن حجم الاستثمار الصناعي بنمو 225 بالمئة بلغ إلى أكثر من 180 ألف مليار تومان في الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي ، والتي زادت حتى نهاية العام الايراني الماضي( انتهى 20 مارس 2021).

وأشار إلى زيادة بنسبة 23 في المائة في توفير فرص العمل الصناعية لـ 121 ألف شخص في عام قفزة الانتاج.

انتهى** 1453

اخبار مرتبط