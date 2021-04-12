ایران تصدر نظام تطهير المياه إلى الامارات

وتستخدم أنظمة التحليل الكهربائي للمياه في صناعات مختلفة ، کتطهير مياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، والتبريد وتطهير المياه المعالجة في صناعات النفط والغاز ، وتطهير مياه موازنة السفن.

وتعد هذه التقنية بديلاً جيدًا للطريقة التقليدية لاستخدام غاز الكلور وهو غاز سام وقابل للاشتعال وقابل للانفجار.

وتستخدم هذه الطريقة الجديدة حاليًا في الدول الرائدة في صناعة الاستزراع المائي مثل تشيلي وأستراليا.

وتم تصميم وتصنیع جميع الأجزاء والمعدات المستخدمة في هذا النظام بجهود المهندسين والباحثين الإيرانيين الشباب.

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