١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84292886
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صالحي يعلن عودة نظام طاقة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الى العمل

صالحي يعلن عودة نظام طاقة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الى العمل

طهران/ 12 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، أن نظام الكهرباء الاحتياطية التي تعمل في حالة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الذي تعرض لعمل تحريبي أمس الاحد، قد تمت اعادة تشغيله اليوم فيما يتواصل العمل على اصلاح الامور الاخرى.

ولدى افتتاحه اليوم الاثنين المركز الوطني لتقنية الكوانتم ، قال صالحي ان العدو يحاول من خلال العمل التخريبي في منشآة نطنز زرع الياس لدى الشعب الإيراني لكنه على خطأ كبير.

واعتبر صالحي ان افضل انواع الرد على العدو هو المحافظة على الحيوية والنشاط والروح العالية، وان نثبت للاعداء ان الشعب الايراني لن يستسلم .

واوضح صالحي ان ما حدث في منشآة نطنز هو عمل تخريبي قطعا، وان منظوماتنا الأمنية توصلت الى خيوط الجريمة وستتابع التحقيقات وتعلن النتائج.

واكد صالحي على أن تخصيب اليورانيوم في منشآة نطنز لم يتوقف وهو ماض الى الامام بقوة ، وان ما حدث من خلل لبعض الأجهزة سيُعالج وستعود الى العمل بأضعاف ما كانت عليه ، لأن اجراءاتنا سوف لن تقتصر على اصلاح الاضرار بل تطوير الأجهزة المتضررة.

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