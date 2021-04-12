ايران : الحظر الامريكي يعرقل جهود ايران الدولية لمكافحة المخدرات

جاء ذلك خلال كلمة العميد مؤمني باجتماع اللجنة الاممية لمكافحة المخدرات، الذي عقد لدورته الرابعة والستين عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين.

واضاف : ان ايران ورغم التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، لكنها سجلت مساهمة في 20 حدثا اقليميا ودوليا عبر الفضاء الافتراضي ومباشرة، بالتعاون مع "مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة" (UNODC) في طهران.

ونوه القائد الامني الايراني بالانجازات التي حققتها الجمهورية الاسلامية خلال العام 2020 في مجال مكافحة المخدرات؛ مبينا ان الاجهزة الامنية بلجنة مكافحة المخدرات الوطنية تمكنت عبر تعزيز برامجها الرقابية والاستشرافية وتبادل المعلومات مع سائر الجهات المعنية في البلاد، من ضبط نحو 1150 طنا وبما يشمل كافة انواع المواد المخدرة.

واكد، ان هذا الانجاز شكل رقما قياسيا جديدا وفريدا من نوعه، وهو مؤشر على زيادة بنسبة 41 في المئة مقارنة باجمالي المخدرات التي ضبطت خلال العام 2019.

واردف الامين العام للجنة مكافحة المخدرات بالقول : ان هذه الاجراءات والنشاطات تنطلق من مبادئ ايران الثابتة والقائمة على ضرورة التعاون الاقليمي والدولي للحد من ظاهرة المخدرات وانتهاج ستراتيجية متوازنة في هذا السياق.

كما وجّه خطابه الى الدول الاوروبية، انه "لولا الاجراءات المؤثرة والتضحيات التي سطرتها القوات الامنية والاجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في ايران، لكانت المخدرات قد عمت مدنكم وشوارعكم!".

واقترح العميد مؤمني على المنظمات التابعة للامم المتحدة وبعض الدول، ان تتخلى عن سياسة وضع العراقيل امام المساعدات الفنية وتوفير الاجهزة الضرورية لايران وسائر الدول الرائدة في مجال مكافحة هذه الظاهرة البغيضة.

انتهى ** ح ع