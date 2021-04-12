ظريف : يتعيّن على القوات الاجنبية ان تغادر المنطقة

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان تصريحات ظريف هذه جاءت خلال اللقاء مع مستشار الامن القومي العراقي الزائر "قاسم الاعرجي".

وقال وزير الخارجية : ان اولويات ايران قائمة على توسيع العلاقات مع دول الجوار؛ واصفا العراق بانه "البلد الذي تجمعه اواصر عديدة ومتنامية مع ايران".

واضاف، ان ايران تولي على الدوام اهمية الى استقلال وامن وسلامة اراضي العراق، كما ترحب بدوره البناء فيما يخص القضايا الاقليمية.

وصرح وزير الخار جية : ان اهتمام الاخوة العراقيين بمتابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، واضح تماما؛ وهو ما نؤكد عليه ونعتقد بامكانية تعزيز التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

من جانب اخر، اكد الاعرجي خلال اللقاء مع وزير الخارجية اليوم، على حرص العراق في تعزيز علاقاته بشتى المجالات مع ايران؛ معربا عن تقديره لما قدمته الجمهورية الاسلامية من دعم في شتى المجالات الى بلاده.

يذكر ان مستشار الامن القومي العراقي الذي يزور طهران حاليا، اجرى في وقت سابق من اليوم، مباحثات مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني".

انتهى ** ح ع