١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84293333
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الرئيس روحاني :

بوصلة الاقتصاد متجهة نحو تعزيز الانتاج الوطني وازالة العقبات من مساره

بوصلة الاقتصاد متجهة نحو تعزيز الانتاج الوطني وازالة العقبات من مساره

طهران / 12 نيسان / ابريل / ارنا – اكد رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ان بوصلة الاقتصاد خلال العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021) متجهة نحو ازالة العقبات من مسار الانتاج الوطني وتوفير كامل الدعم له.

واضاف روحاني خلال اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم الاثنين : انه وفقا للخطة التي رسمها سماحة القائد، فإن المسار الاقتصادي في ايران يتجه نحو تعزيز الانتاج المحلي وازالة العقبات في هذا الخصوص.

ودعا رئيس الجمهورية الى تظافر الجهود والتنسيق بين السلطات الايرانية الثلاث لتحقيق هذا الهدف.

يذكر ان اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اليوم، استمع الى تقرير اللجنة الوطنية للنقد الاجنبي حول الخطوات المتخذة لتوسيع الصادرات والتسهيلات التجارية الخاصة بتوفير السلع الاساسية لدعم قطاعات الانتاج المحلي.

انتهى ** ح ع     

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