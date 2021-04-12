غريب آبادي: تخصيب اليورانيوم في نطنز لم يتوقف

وقال غريب آبادي في تصريح تلفزيوني مساء الاثنين بشان برنامج ايران ازاء عملية التخريب في منشاة "الشهيد احمدي روشن" في نطنز: ان مسؤولية عملية التخريب هذه تقع على عاتق الكيان الصهيوني وحماته.

واعتبر ان الهدف من عمليات التخريب هذه هو اضعاف الروح المعنوية وجهود العلماء النوويين الايرانيين واضاف: ان التجربة اثبتت بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ظهرت بعد مثل هذه الممارسات اليائسة اقوى من ذي قبل.

واكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة بان عملية التخصيب في نطنز لم تتوقف وقال: ان عملية التعويض عن اجهزة الطرد المركزي المتضررة IR-1 بدات على الفور بقدرة تخصيب اكبر بنسبة 50 بالمائة وسيتم نصب اجهزة الطرد المركزي الجديدة في هذه المنشأة.

واضاف غريب آبادي: انه فضلا عن ذلك، وفي الرد على هذا العمل التخريبي، تم الاخذ بنظر الاعتبار عدة اجراءات مهمة اخرى سيتم اطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها.

واعلن عن توجيه رسالة الى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الصدد وقال: لقد طُلب منه ادانة هذا العمل الارهابي واتخاذ موقف شفاف في هذا المجال.

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