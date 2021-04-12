عراقجي يدعو سيئول للمبادرة سريعا لرفع مشاكل العلاقات مع طهران

جاء ذلك خلال استقبال عراقجي في طهران الاحد، نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشوي جونغ كان" الذي يزور طهران بمعية الوفد المرافق لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي.

واشار مساعد الخارجية الايرانية الى زيارة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الى طهران والتي تعد زيارة غير مسبوقة بعد الثورة وقال: انه ومع تبادل زيارات الوفود في هذا المستوى فان ما يتوقعه المواطنون هو ايجاد تحول اساسي في العلاقات الثنائية لذا ينبغي على كوريا الجنوبية المبادرة سريعا الى اتخاذ اجراء عملي لرفع مشاكل العلاقات بين البلدين.

واضاف: ان الخطوة غير القانونية للبنوك الكورية الجنوبية بتجميد الارصدة المالية الايرانية ادت الى فقدان الثقة بكوريا الجنوبية ومكانتها لدى الشعب الايراني حيث ان التعويض عن ذلك لن يكون امرا هينا.

واشار عراقجي الى العمل الارهابي الاخير الذي تعرضت له منشاة نطنز واعتبر مثل هذه الاعمال ضد المنشآت النووية بما يهدد امن وسلامة الشعب بصورة مباشرة، مثالا بارزا للجريمة ضد الانسانية والتي يجب ادانتها بصراحة من قبل جميع الدول.

من جانبه اعرب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي عن سروره لزيارة طهران مرتين خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، مؤكدا بان حل المشاكل وتعزيز العلاقات يعد اولوية رئيسية في العلاقات الثنائية وتنميتها.

وصرح بان الاضرار التي تكبدتها الشركات الكورية الجنوبية اثر الحظر الاميركي ضد ايران كانت واسعة جدا، معربا عن امله بتوفر امكانية حل هذه المشاكل مع حصول ظروف جديدة.

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