لافروف: يجب رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران دون قيد أو شرط

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ردا على سؤال مراسل وكالة انباء ارنا حول موقف روسيا كعضو رئيسي في الاتفاق النووي بشأن محادثات فيينا وعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي قائلا: ان موقفنا واضح تماما ويجب رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران دون قيد أو شرط، وآمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التعاون.

واكد إن الطريق الوحيد لإحياء الاتفاق النووي هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بالكامل وان تتصرف وفقا لقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة، قائلا: نسعى ان تعود الجانبان الامريكي والايراني الى الاتفاق النووي، لافتا ان معنویات الجانب الایراني ايجابية في هذا الخصوص.

واعرب عن ارتياحه لزيارة طهران وقال: أجريت اليوم محادثات جيدة في الاجتماع مع نظيري الإيراني في اجواء ودية ومليئة بالثقة.

وأكد: نريد الاحترام المتبادل بين الطرفين.. كانت الحوارات السياسية ذات مغزى كبير في الاجتماع ..أجرينا محادثات جيدة حول التعاون الثنائي في مجالات النقل والقضايا الثقافية، وتم التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين البلدين.

واعرب وزير الخارجية الروسي عن امله في تعزيز التعاون بين البلدين وقال: ناقشنا أيضا مكافحة كورونا وتوريد لقاح سبوتنيك الذي يقول الخبراء الإيرانيون إنه من أكثر اللقاحات فعالية..وقررنا محاولة إنتاج هذا اللقاح في إيران بمساعدة خبراء البلدين.

ورحب الدبلوماسي الروسي بمبادرة هرمز الايرانية للسلام، وقال: نؤيد هذه المبادرة لانها تدعم الامن في الخليج الفارسي.

واعتبر فرض العقوبات الاخيرة من جانب الاتحاد الاوروبي على عدد من المسؤولين والمؤسسات في الجمهورية الاسلامية الايرانية خطأ كبيرا في ذروة المفاوضات، وأضاف: هذا الاجراء أسوأ من ارتكاب جريمة.

وقال : ندين أي محاولة لتعطيل الاتفاق النووي.

انتهى** 1453