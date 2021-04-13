تألق الفنانين الإيرانيين في بينالي كوبا الدولي

وفازوا رسامو الإيرانيين امیررضا ترکمان‌رحماني، وجمال دانا ، والهام خلیلي مهر، ورسول حاجي‌زاده، ونیما شاه میري، وعباس ناصري، وداریوش مهردلان، وجواد تکجو، وعلي قناعت، وآرمین کنجده وعلي شافعی، واحسان جراغي ایرانشاهي، وهیبت احمدي، وندا تنهایي مقدم ومحمد صالح رزم‌حسیني في قسم الکاریکاتیر الموضوعي لهذا البينالي الذي عقد تحت شعار "الفكاهة تقربنا".

واقيم البينالي الدولي الثاني والعشرين للفكاهة التصويرية برعایة نقابة الفكاهة ورسامي الكاريكاتير باتحاد الصحفيين الكوبيين وبالتعاون مع متحف الكاريكاتير في سان أنطونيو دي لوس بانيوس، والمكتب الإقليمي للثقافة في أرتيميسا من 11 إلى 14 أبريل 2021. فی کوبا.

وتهدف البينالي الی بناء جسور من التضامن والإنسانية كبديل للتباعد الجسدي والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي فرضها تفشي فيروس كورونا في العالم.

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