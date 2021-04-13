وثيقة التعاون الموقعة مع العراق خارطة طريق لتطوير النشاطات الاقتصادية في كلا البلدين

جاء ذلك في تصريح ادلى به شريعتمداري اليوم الثلاثاء حول نتائج زيارته الاخيرة الى العراق.

واوضح وزير العمل، انه وفقا لهذه الوثيقة الخمسية سيباشر البلدان ايران والعراق في برامج تدريبية مشتركة متعلقة بسوق العمل وشؤون العمال واصحاب العمل وتشكيل النقابات وتطويرها، الى جانب قضايا السلامة والامان والرقابة العمالية والمعايير القياسية ذات الصلة.

واضاف : ان الخطوة الاولى في سياق تنفيذ هذه الوثيقة، انطلقت من النجف الاشرف، عبر الاتفاق (مع هذه المحافظة العراقية) لانشاء مركز تدريبي مشترك لتخريج مدربي معاهد القطاع السياحي والزيارات الدينية وتطوير المعايير القياسية ذات الصلة باستضافة الزوار الذين يتوافدون من ارجاء العالم لزيارة النجف الاشرف.

وتابع، ان منظمة التعليم الفني والمهني الايرانية ستتولى تعليم وتدريب كوادر سياحية في المستويات العليا، داخل النجف الاشرف ومن ثم كربلاء المقدسة، بهدف تطوير المعايير القياسية في مجالات السياحة واستضافة الزوار.

كما نوه وزير العمل الايراني، بان وثيقة التعاون الخمسية بين طهران وبغداد، تنصّ ايضا على التعاون الثنائي في مجالات الضمان الاجتماعي والتامين ايضا.

وكان شريعتمداري قد وصل الى بغداد يوم الاحد الماضي، في زيارة رسمية استغرقت 3 ايام، اجرى خلالها مباحثات مع وزيري المالية والعمل العراقيين وعدد اخرين من كبار المسؤولين في هذا البلد.

انتهى ** ح ع