تاكيد ايراني روسي على احترام الدستور السوري

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان خاجي وباغدانوف استعرضا خلال اللقاء بينهما اليوم، القضايا الاقليمية ولاسيما الوضع الراهن في وسوريا واليمن.

وتطرق الجانبان الايراني والروسي، الى المشاورات الاخيرة مع المسؤولين السوريين ومبعوث الامم المتحدة الى سوريا "غير بيدرسون"، حول ضرورة الحوار الوطني في اطار لجنة الدستور السوري واستمرار هذه المباحثات.

وحول انتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا، فقد اكد خاجي وباغدانوف على احترام هذا الاستحاق القانوني الذي يتم وفقا للدستور السوري الحالي.

وعلى صعيد اخر، استعرض الجانبان اخر التطورات المتعلقة بالازمة اليمنية وضرورة الحوار الوطني بالتعاون مع المنظمة الاممية وحماية سائر اللاعبين الدوليين.

انتهى ** ح ع