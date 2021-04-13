ظريف : امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ التعهدات

طهران / 13 نيسان / ابريل / ارنا – قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "محمد شريعتمداري"، في معرض الاشارة الى وثيقة التعاون الخمسية التي وقعها مع نظيره العراقي : ان هذه الوثيقة، تشكل خارطة طريق للتعاون الثنائي في مختلف المجالات المتعلقة بسوق العمل؛ بما في ذلك التدريبات الحرفية والرفاه الاجتماعي اللذان يسهمان في تطوير النشاطات الاقتصادية لدى البلدين.