ظريف : امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ التعهدات

واضاف : يتعين على الامريكيين ان يدركوا بانه، لايمكن للحظر ولا الاعمال التخريبية، ان يشكلا اداة للتفاوض، بل سيزيد ذلك من تعقيد الامور بالنسبة اليهم.
يتبع ...** ح ع
طهران / 13 نيسان / ابريل / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي الزائر "سرغئي لافروف"، ان "امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ تعهداتها.
واضاف : يتعين على الامريكيين ان يدركوا بانه، لايمكن للحظر ولا الاعمال التخريبية، ان يشكلا اداة للتفاوض، بل سيزيد ذلك من تعقيد الامور بالنسبة اليهم.
يتبع ...** ح ع
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