١٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84294495
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خلال مباحثاته مع لافروف بطهران؛

ظريف : امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ التعهدات

ظريف : امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ التعهدات

طهران / 13 نيسان / ابريل / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" خلال مباحثاته اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي الزائر "سرغئي لافروف"، ان "امريكا مطالبة برفع كامل الحظر وعدم التاخير في تنفيذ تعهداتها.

واضاف : يتعين على الامريكيين ان يدركوا بانه، لايمكن للحظر ولا الاعمال التخريبية، ان يشكلا اداة للتفاوض، بل سيزيد ذلك من تعقيد الامور بالنسبة اليهم.    

يتبع ...** ح ع

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