عراقجي يعلن من فيينا بدء التخصيب بنسبة 60 في المئة

وافادت الدائرة الاعلامية بوزار ة الخارجية قبل قليل، ان عراقجي الذي يزور فيينا حاليا لاستئناف المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، اعلن عبر رسالة بعثها الى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذورية "رافائيل غروسي"، انه سيتم البدء في تخصيب اليوارنيوم بنسبة 60 بالمئة.

واضاف عراقجي في رسالته غروسي، انه سيتم اضافة الف جهاز طرد مركزي اخر، مع 50٪ من الطاقة المضافة الى الاجهزة الحالية في منشاة نطنز، الى جانب استبدال الاجهزة التالفة هناك.

علما ان المفاوضات في اطار الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، التي كانت قد بدات عبر الفضاء الافتراضي في 2 نيسان الحالي بمشاركة ممثلين عن ايران ومجموعة 4+1 ، تتواصل حاليا وبصورة مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا.

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