١٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84294637
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مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الدبلوماسي بين البلدين

مشاورات ايرانية روسية حول التعاون الدبلوماسي بين البلدين

طهران 13 نيسان / ابريل / ارنا – اجرى المتحدث باسم الخارجية الايراني "سعيد خطيب زادة" اليوم الثلاثاء، مشاورات مع نظيرته الروسية السيدة "ماريا زاخاروفا"، بشان سبل تطوير التعاون في مجالات الثقافة والاعلام والدبلوماسية العامة بين البلدين.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان السيدة زاخاروفا التي ترافق وزير الخارجية الروسي "سرغئي لافروف" الى طهران، التقت بنظيرها الايراني خطيب زادة اليوم الثلاثاء؛ واستعرض الجانبان التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والاعلام والدبلوماسية العامة.

كما تطرق خطيب زادة وزاخاروفا في هذه المباحثات الى الاجواء الاعلامية المضللة التي تثيرها وسائل الاعلام الغربية والامريكية ضد الدول المستقبلة، واكدا بان الحكر الامريكي على شبكة الانترنت و وسائل الاعلام يشكل احد الاسباب الرئيسية لهذا الوضع.

ونوه الجانبان الى ضرورة التعاون بين طهران وموسكو من اجل التصدي لهذه الهجمة الاعلامية. 

الى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايراني ان الاتفاق الذي وقعه ظريف ولافروف اليوم حول " إنشاء وإطار عمل المراكز الثقافية بين البلدين"، بانه ركيزة جيدة للارتقاء بمستوى التعاون الثقافي بين البلدين.

انتهى ** ح ع  

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