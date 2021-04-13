ظريف مغردا : ايران وروسيا متفقتان على رفع الحظر بهدف احياء الاتفاق النووي

واضاف : انني سعيد باستضافة صديقي القديم، وزير الخارجية (الروسي) سرغئي لافروف لاجراء محادثات جيدة حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

وفيما نوّه بان ايران وروسيا متفقتان على ضرورة رفع الحظر الامريكي بهدف احياء الاتفاق النووي، اشار ظريف عبر تغريدته : يتعين على رئيس جمهورية امريكا ان يختار بين الاتفاق الذي حصل عليه اوباما او الارهاب الاقتصادي الفاشل الذي مارسه ترامب.

علما ان وزير الخارجية الروسي سرغئي لافروف الذي يزور طهران حاليا، اجرى مباحثات اليوم الثلاثاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ورئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، الى جانب رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

وخلال المباحثات بينهما اليوم، وقع الوزيران الايراني والروسي على وثيقة للتعاون الثقافي، كما عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا للرد على اسئلة المراسلين.

انتهى ** ح ع