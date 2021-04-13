كمالوندي : بدء عمليات التخصيب بنسبة 60 في المئة اعتبارا من الليلة

واضاف كمالوندي في تصريح له اليوم : انه بناء على ايعاز رئيس الجمهورية، تتولى المنظمة الطاقة النووية الايرانية مسؤولية فتح خط انتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وبالكمية التي تلبي حاجة البلاد في اطار القانون الستراتيجي الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي بهدف الغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية، انه تم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية نموذج الاستبيان الخاص بتصميم DIQ ، وعليه سيتم اعتبارا من الليلة البدء في استعدادات التخصيب؛ واحاطة المواطنين الاعزاء بالمعلومات التفصيلية لاحقا.

واوضح كمالوندي، انه في اطار هذه الاستعدادات سيتم استبدال اجهزة الطرد المركزي التالفة باجهزة IR-1 الحديثة، مع طاقة اضافية بنسبة 50 في المئة مقارنة بنظيراتها السابقة.

انتهى ** ح ع