١٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84294691
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كمالوندي : بدء عمليات التخصيب بنسبة 60 في المئة اعتبارا من الليلة

كمالوندي : بدء عمليات التخصيب بنسبة 60 في المئة اعتبارا من الليلة

طهران / 13 نيسان / ابريل / ارنا – قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي"، تعليقا على رسالة ايران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء التخصيب بنسبة 60 بالمئة وفقا لقرار رئيس الجمهورية، قال : ان الاستعدادات التنفيذية لهذا القرار ستبدا اعتبارا من الليلة (عشية الاربعاء) بمنشاة الشهيد احمدي روشن لتخصيب اليورانيوم (نطنز).

واضاف كمالوندي في تصريح له اليوم : انه بناء على ايعاز رئيس الجمهورية، تتولى المنظمة الطاقة النووية الايرانية مسؤولية فتح خط انتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وبالكمية التي تلبي حاجة البلاد في اطار القانون الستراتيجي الذي صادق عليه مجلس الشورى الاسلامي بهدف الغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية، انه تم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية نموذج الاستبيان الخاص بتصميم  DIQ ، وعليه سيتم اعتبارا من الليلة البدء في استعدادات التخصيب؛ واحاطة المواطنين الاعزاء بالمعلومات التفصيلية لاحقا.

واوضح كمالوندي، انه في اطار هذه الاستعدادات سيتم استبدال اجهزة الطرد المركزي التالفة باجهزة IR-1 الحديثة، مع طاقة اضافية بنسبة 50 في المئة مقارنة بنظيراتها السابقة.

انتهى ** ح ع

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