ايران تحتج على خطوة الاتحاد الاوروبي غير القانونية

وافادت الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء انه عقب الخطوة الوقحة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين في فرض الحظر على عدد من مسؤولي ومؤسسات الجمهورية الإسلامية الايرانية بذريعة حقوق الانسان، تم استدعاء "كارلوس كوستانهاوس" ، السفير البرتغالي لدى إيران الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، الى الخارجية الايرانية من قبل مستشار وزير الخارجية ومدير عام دائرة غرب اوروبا وجرى ابلاغه احتجاج ايران الشديد على الخطوة غير القانونية للاتحاد الأوروبي.

وادان مدير عام دائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الأيرانية هذه الخطوة واعتبرها بأنها مبنية على نهج سياسي وانتقائي تجاه قضايا حقوق الإنسان واضاف: انه وكما اعلنا فاننا سنقوم ردا على ذلك بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الناتج عنها، بما في ذلك في مجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين.

كما اكد المسؤول في الخارجية الايرانية بان مسألة فرض الحظر بالمقابل هو الان قيد الدراسة.

بدوره قال السفير البرتغالي إنه سينقل احتجاج ايران إلى بروكسل.

وكان الاتحاد الاوروبي قد اصدر بيانا الاثنين اعلن فيه ادراج 8 مسؤولين و 3 مؤسسات في الجمهورية الاسلامية الايرانية في لائحة الحظر بزعم انتهاك حقوق الانسان .

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