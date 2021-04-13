عراقجي يلتقي رئيس الوفد الصيني لمفاوضات اللجنة المشتركة

وفي هذا اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف للوفد الايراني مع الوفود الاخرى المشاركة، تباحث الجانبان حول احدث اوضاع المحادثات والمشاورات المتعلقة بالاتفاق النووي واجتماع اللجنة المشتركة.

وكان الوفد الايراني برئاسة مساعد الخارجية عباس عراقجي قد وصل عصر الثلاثاء الى فيينا لاستئناف المفاوضات في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

ويضم الوفد الايراني للمفاوضات مندوبين من وزارة النفط والبنك المركزي.

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء.

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