مباحثات ايرانية سلوفاكية حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

واستعرض عراقجي في هذا اللقاء الافتراضي مع نظيرته السلوفاكية من فيينا عبر الإنترنت، موقف ايران من الاتفاق النووي والتأكيد على استعداد إيران لإحياء الاتفاق النووي بعد عودة الجانب الآخر إلى التنفيذ الكامل لالتزاماته والتحقق منها ، الى جانب تبادل وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة ، وأعلنا عن دعمهما للتنمية الشاملة للعلاقات الثنائية.

وأكد عراقجي ونظيرته السلوفاكية على ضرورة استثمار الطاقات الكامنة المتاحة ، بما في ذلك من خلال عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة والمشاركة في الأحداث الثنائية والدولية في مختلف المجالات.

وعاتب مساعد وزير الخارجية الايراني خلال الاجتماع الاتحاد الأوروبي على قراره الاخير في اضافة اسماء عدد من المسؤولين الايرانيين لقائمة الحظر للاتحاد الاوروبي بذريعة حقوق الانسان، وقال ان ايران قامت ردًا على هذا الإجراء بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الاوروبي والتعاون في مجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين.

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