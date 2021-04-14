جهانبور: دولتان أوروبيتان تقدمان الطلب للحصول على لقاح كورونا الإيراني

وكتب كيانوش جهانبور في تغريدة على تويتر: تقدمت حتى الان خمس دول بينها دولتان أوروبيتان الطلب للحصول على لقاح كورونا الإيراني مع زيادة كفاءات الإنتاج قائلا اقترب الإنتاج 20 مليون جرعة من اللقاح شهريا.

واعلنت وزارة الصحة بانها تعمل أكثر من 12 شركة مختلفة على انتاج لقاح كورونا في إيران وتتقدم خمس من هذه الشركات على البقية و هناك مشاريع لإنتاج لقاح مشترك مع كوبا في معهد باستور والذي من المحتمل وفقًا لوزير الصحة أن يتم إنتاجه قبل انتهاء الربيع.

انتهى** 1453