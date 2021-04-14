الرئيس روحاني: التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي ردا على خبث الاعداء

واضاف الرئيس روحاني اليوم الاربعاء في الجلسة الحكومية ان اكثر من ثلاث سنوات ونحن نواجه الضغوط بينما نحن نملك القوة ويجب ألا نعتبر انفسنا ضعفاء بسبب ان امريكا هي التي تقف امامنا متسائلا من هي امريكا؟ اننا نملك القوة ونجري مفاوضات مع امريكا واجرينا مفاوضات معها خلال خطة العمل المشترك الشاملة وفرضنا انفسنا امامها.

واستعرض رئيس الجمهورية قدرات ايران في مختلف المجالات بما فيها الانتاج والقوة الناعمة والتكنولوجيا المتقدمة قائلا اننا نكون اقوياء في المفاوضات ونتحلى بالمنطق القوي يمكننا من فرض انفسنا امام العدو متسائلا بذلك ألم يكن العراق شن الحرب ضدنا على مدى ثماني سنوات؟ واضاف اذا اقتضى الامر اجراء المحادثات اوعز الامام الراحل باجرائها وجرت المفاوضات مع العراق في جنيف في سبتمبر عام 1988.

واضاف اننا اجرينا مفاوضات مع نظام صدام الظالم الذي ارتكب جرائم كبيرة في ايران لذلك نجري مفاوضات مع اي من كان وليست لدينا مشكلة في ذلك إلا اننا نجريها وفقا لمنطقنا.

**المفاوضات تتسم بتعقيدات خاصة

وشدد رئيس الجمهورية بالقول يجب ألا تخافوا من المفاوضات في فيينا مؤكدا في الوقت نفسه ان المفاوضات تتسم بتعقيدات خاصة ورغم ذلك يجب ألا تخافوا منها.

واضاف اننا لسنا مستعجلين باجراء المفاوضات اننا مستعدين لها وكلامنا واضح مؤكدا ان موعد المفاوضات يتوقف على الطرف الاخر ويجب على امريكا ان تعود الى الظروف التي كانت سائدة في العام 2015 اي عندما توصلنا الى الاتفاق النووي ويجب تنفيذ نفس الاتفاق و نفس الذي تم التوافق عليه وفور تنفيذ امريكا تعهداتها و اذا وجدناها صحيحة وعملياتية سنعود الى تعهداتنا على الفور وليست لدينا مشكلة في هذا المجال.

واستطرد رئيس الجمهورية ان الاعلان عن التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي في اطار الرد على خبثكم وانكم عاجزون عن حياكة مؤامرة ضد الشعب الايراني وفي نطنز ارتكبوا جريمة إلا اننا نقطع ايديكم مؤكدا نحن لن نقف مكتوفي الايدي وقطعنا ايديكم مرتين الاولى عند نصب جهاز الطرد المركزي من طراز IR6 والثانية عند التخصيب بنسبة 60 بالمائة.

وشدد بالقول اذا تبحثون عن وضع عقبات امام برنامج ايران النووي السلمي الذي يجري تحت اشراف الوكالة الدولية فنحن نعمل في الاطار المحدد مؤكدا ما قمتم به يعتبر الارهاب النووي غير ان عملنا مشروع وقانوني.

**قائد الثورة الاسلامية حدد اطار المفاوضات

و اضاف الرئيس روحاني ان الحكومة ستعمل بواجبها مصرحا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية حدد اطار المفاوضات بشكل واضح و ان الحكومة ستواصل عملها وفقا للاطار المحدد.

و صرح ان امريكا هي التي نطلب منها الالتزام بتعداتها وعليها ان تقوم بتنفيذ تعهداتها و رفع الحظر المفروض علينا سوف ترى سنعود الى تعهداتنا.

**مشاركة الشعب في الانتخابات تحظى ببالغ الاهمية

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى اهمية الانتخابات وقيمتها واضاف ان مشاركة الشعب فيها تحظى ببالغ الاهمية ولا يحق لاي حزب او تيار ان يلعب بحياة الشعب اويراهن عليها.

وتعليقا على تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع في العالم قال الرئيس روحاني ان جميع دول العالم يعاني من موجة كبيرة من انتشار كورونا داعيا الى التضامن والتلاحم بين جميع ابناء الشعب لمكافحة هذا الفيروس.

وكان افتتاح مشاريع في مختلف المجالات بما فيها الطاقة ضمن المواضيع الاخرى التي تحدث عنها رئيس الجمهورية و اضاف ان الحكومة ستقوم خلال الشهور القليلة القادمة بتدشين 173 مشروعا هاما بما فيه بناء خمسة سدود.

واكد على ضرورة وضع حد للظلم وللحرب الاقتصادية واضاف يجب قطع يد من يراهن على حياة الشعب ويضع عقبات في مسار الحصول على اللقاح و المواد الغذائية.

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