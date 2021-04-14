رواية"طهران، قلهك، زقاق الشمس" تدخل أسواق ايران

وتضم هذه المجموعة القصصية ثماني قصص قصيرة أخّاذة، العاصمة طهران والحب والخسارة هي الخطوط المشتركة لهذه القصص.

وتسلّط هذه المجموعة القصصية المتألقة على أماكن معروفة في العاصمة طهران تخزّن شريط ذكريات آلاف البشر، أماكن من قبيل: "بام طهران" و "بهجت آباد" و "طريق همت السريع" و "شارع بهار" و"قلهك" و"ساحة خراسان" و"ساحة فردوسي" و "ميرداماد".

ونُشر هذا الكتاب ضمن مجموعة "الفضة الفضية" بإشراف فرهاد قائميان.

محدثه واعظي‌بور، صحفية وناشطة إعلامية ايرانية، بدأت حياتها المهنية في الإعلام السينمائي عام 2001 وكان لها مشاركات عديدة في كبار المجلات السينمائية الايرانية.

وتم نشر مجموعة قصص "طهران ، قلهك ، زقاق الشمس" في إطار 68 صفحة، بغلاف ورقي مقطوع.

انتهى** 1453