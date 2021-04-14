قاليباف يهنئ رؤساء البرلمانات الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

وكتب قاليباف : ان شهر رمضان، يشكل فرصة مناسبة للعبادة والدعاء لتجاوز جائحة كورونا، وتعزيز الوئام والتماسك بين قلوب الامة الاسلامية.

واضاف رئيس البرلمان : انني على ثقة بان تعزيز الاواصر والانسجام والتماسك بين الدول الاسلامية في ظل هذه الظروف الدولية الخاصة، يسهم في ارساء الاستقرار والامن والهدوء وضمان السلامة الصحية على صعيد العالم الاسلامي.

وتابع : انني اغتنم هذه الفرصة للاعلان بان مجلس الشورى الاسلامي وانطلاقا من اهمية الدبلوماسية البرلمانية في الوقت الحاضر، يرحب بترسيخ مزيد من التعاون والتعامل البناء مع سائر برلمانات الدول الاسلامية، وبهدف تعزيز التقارب والانسجام فيما بينها حتى القضاء على جائحة كورونا تماما.

ختاما، دعا قاليباف الله تعالى ان يمنّ على رؤساء واعضاء البرلمانات في بلدان العالم الاسلامي بالتوفيق المستديم.

انتهى ** ح ع