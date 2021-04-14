ظريف : صد الارهاب النووي في نطنز يعتمد على انهاء الارهاب الاقتصادي

واضاف وزير الخارجية في تغريدة نشرها عبر تويتر اليوم : ان بايدن وهاريس لديهما خيار واضح؛ اما اتفاق اوباما / بايدن او حملة "الهزيمة القصوى" لترامب.
واكد ظريف عبر تغريدته، انه "لايوجد خيار اخر، ولم يتبق الكثير من الوقت ايضا".
انتهى ** ح ع
طهران / 14 نيسان / ابريل / ارنا – اكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، ان الارهاب النووي في نطنز تسبب في موجة خطيرة، والسبيل الوحيد لصدها يكمن في انهاء الارهاب الاقتصادي الذي بداه ترامب فقط.
واضاف وزير الخارجية في تغريدة نشرها عبر تويتر اليوم : ان بايدن وهاريس لديهما خيار واضح؛ اما اتفاق اوباما / بايدن او حملة "الهزيمة القصوى" لترامب.
واكد ظريف عبر تغريدته، انه "لايوجد خيار اخر، ولم يتبق الكثير من الوقت ايضا".
انتهى ** ح ع
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