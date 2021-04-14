انطلاق ليالي الانس مع القران الرمضانية بحضور قائد الثورة

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان هذه المراسم اقيمت عبر الاتصال المرئي المباشر بين حسينية الامام الخميني (ره) ومصلى طهران.
وسنوافي قراءنا الكرام بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهى ** ح ع
طهران / 14 نيسان / ابرلي / ارنا – انطلقت مراسم "ليالي الانس مع القران الكريم" الرمضانية العطرة، بدءا من مساء اليوم الاربعاء /المصادف اول رمضان 1442للهجرة، بكلمة سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي".
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة، ان هذه المراسم اقيمت عبر الاتصال المرئي المباشر بين حسينية الامام الخميني (ره) ومصلى طهران.
وسنوافي قراءنا الكرام بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهى ** ح ع
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