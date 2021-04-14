انطلاق ليالي الانس مع القران الرمضانية بحضور قائد الثورة

طهران / 14 نيسان / ابريل / ارنا – اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان ما يردده الامريكيون بِشان المفاوضات المباشرة وغير المباشرة، لايدل على رغبتهم في التفاوض من اجل قبول قول الحق وانما لفرض املاءاتهم الباطلة؛ وهذا ما لانرضاه أبدا.