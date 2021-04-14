الرئيس روحاني يؤكد ضرورة استمرار التعاون الاقليمي بين طهران وأنقرة

وهنأ الرئيس روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأربعاء تركيا حكومة وشعبا بحلول شهر رمضان المبارك، وقال ان العلاقات بين البلدين تقوم على اساس الصداقة والود وان تنمية التعاون بين البلدين يمكنه ان يسهم في تعزيز العلاقات الودية ولعب دور أفضل في المنطقة.

واعتبر العلاقات الودية والصداقة مع تركيا كدولة مجاورة ومسلمة بانها تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإيران وأكد على تطوير وتعزيز العلاقات مع هذا البلد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

واشار إلى التخطيط لعقد الاجتماع الثامن والعشرين للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وتركيا في ايار /مايو من هذا العام ، ووصف اللجنة المشتركة بانها خريطة طريق للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يسهم عقده بنجاح في توفير الأرضية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتبادل البضائع بين البلدين أكثر من ذي قبل.

واكد الرئيس روحاني على ضرورة توظيف كافة إمكانيات التعاون بين البلدين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية ، مشيرا إلى استخدام طاقات وإمكانيات القطاع الخاص والشركات الاقتصادية العاملة في البلدين لتحقيق هذا الهدف.

ونوه إلى التفشي الواسع للموجة الجديدة من مرض كورونا المستجد "كوفيد 19" في دول من بينها إيران وتركيا، مؤكدا على ضرورة عمل البلدين معًا لمكافحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات والقدرات في مجال مكافحة الوباء .

ولفت الرئيس روحاني إلى التعاون بين طهران وأنقرة في القضايا الإقليمية والدولية ، بما في ذلك حل الأزمة السورية من خلال محادثات آستانة ، واكد على استمرار هذا التعاون وقال ان التعاون بين إيران وتركيا كدولتين مهمتين ومؤثرتين بالمنطقة يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في تسوية المشاكل والأزمات الإقليمية.

وتطرق الرئيس روحاني في جانب اخر من مباحثاته الهاتفية مع اردوغان إلى التحركات الأخيرة والأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني في المنطقة ، وكذلك الإرهاب النووي ، مؤكدا أن التعاون بين دول المنطقة ضروري لضمان الأمن والسلام والاستقرار وقال: اننا نعتبر توفر المجال لتواجد الكيان الصهيوني في المنطقة بانه امر خطير ونرى ضرورة التصدي الجاد واللازم له.

بدوره هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، في هذا الاتصال الهاتفي ، إيران حكومةً وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً إرادة أنقرة الجادة في تطوير وتعزيز العلاقات الودية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعرب أردوغان في هذه المحادثات الهاتفية عن سعادته لاستمرار التعاون بين البلدين حتى أثناء تفشي فيروس كورونا ، ووصف اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية التركية المشتركة في مايو / أيار من العام الجاري بأنه مثال واضح على العزيمة والارادة العالية من قبل الدولتين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.

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