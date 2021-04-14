اوليانوف: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد الخميس

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: انه الى جانب هذا الاجتماع هنالك اجتماعات غير رسمية جارية بطرق مختلفة وفي مستوى الخبراء حول رفع الحظر والقضايا النووية.

وكان من المقرر ان يعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الاربعاء الا انه ارجئ الى الخميس بسبب ما ورد عن اصابة احد اعضاء الوفد السياسي للاتحاد الاوروبي بمرض كورونا وضرورة التزام التوصيات الصحية اللازمة.

وكان الدبلوماسي الروسي قد اجرى الاربعاء محادثات مع مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى في مقر البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في فيينا، بشان اوضاع المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 .

وكان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان /ابريل بصورة افتراضية واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 ابريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول "الغاء الحظر" و"النووي".

وتم في اجتماع الجمعة 9 ابريل مناقشة تقارير اللجنتين المذكورتين، وجرى في ختامه الاتفاق على ان تعود الوفود الى عواصمها لاجراء المزيد من المشاورات على ان تعود ثانية الى فيينا للاجتماع الاربعاء.

انتهى ** 2342