١٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٢١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84296182
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برسبوليس يستهل مشواره في دوري ابطال آسيا بالفوز على الوحدة الاماراتي

برسبوليس يستهل مشواره في دوري ابطال آسيا بالفوز على الوحدة الاماراتي

طهران / 15 نيسان / ابريل /ارنا- استهل فريق برسبوليس الايراني مشواره في دوري ابطال آسيا بكرة القدم بالفوز على فريق الوحدة الإماراتي 1-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل قلب الدفاع جلال حسيني هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس في الدقيقة 40 من المباراة التي دانت فيها السيطرة لبرسبوليس في اغلب اوقاتها.

وبهذة النتيجة يحتل فريق برسبوليس، وصيف بطل النسخة السابقة، صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، في حين ياتي فريق الوحدة الإماراتي في المركز الرابع بدون اي رصيد.

واسفرت المبارة الاخرى من المجموعة بين جوا الهندي والريان القطري عن التعادل السلبي.

ويستعد فريق برسبوليس للقاء فريق جوا يوم الثلاثاء المقبل فيما يقابل فريق الوحدة فريق الريان في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة من دوري ابطال اسيا.

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