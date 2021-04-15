برسبوليس يستهل مشواره في دوري ابطال آسيا بالفوز على الوحدة الاماراتي

وسجل قلب الدفاع جلال حسيني هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس في الدقيقة 40 من المباراة التي دانت فيها السيطرة لبرسبوليس في اغلب اوقاتها.

وبهذة النتيجة يحتل فريق برسبوليس، وصيف بطل النسخة السابقة، صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، في حين ياتي فريق الوحدة الإماراتي في المركز الرابع بدون اي رصيد.

واسفرت المبارة الاخرى من المجموعة بين جوا الهندي والريان القطري عن التعادل السلبي.

ويستعد فريق برسبوليس للقاء فريق جوا يوم الثلاثاء المقبل فيما يقابل فريق الوحدة فريق الريان في اليوم ذاته ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة من دوري ابطال اسيا.

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