مسؤول : ضبط نحو 1.5 طن من المخدرات في سيستان وبلوجستان

واوضح "العميد طاهري" في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الخميس : ان فرق العمليات التابعة لشرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان وفرق العمليات لقوى الامن الداخلي في مدن ايرانشهر ونيكشهر ودلكان، اتطلعت على تحركات مهربي المخدرات الذين كانوا بصدد نقل حمولة كبيرة من تلك المدن باتجاه مركز المحافطة و وسط البلاد.

واضاف، ان القوات الخاصة بشرطة مكافحة المخدرات لدى المدن الثلاث، بدات عملياتها يوم امس الابعاء، من خلال رصد مكان اختفاء المهربين داخل المحاور الجنوبية لمحافظة سيستان وبلوجستان وثم التصدي لهم عندما كانوا ينقلون حمولة كبيرة من المخدرات بواسطة 3 عربات ركاب خفيفة.

وتابع القائد الامني الايراني، ان هذه العمليات انتهت بضبط طن واحد و449 و400 كغم من المخدرات التي خلفها المهربون بعد هروبهم فور مشاهدة القوات الامنية؛ فضلا عن كشف مكان تخرين المخدرات والقبض على 4 عناصر منهم.

وشدد قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة سيستان وبلوجستان، قائلا : ان الاولوية الرئيسية لشرطة المحافظة، ترتكز على مجابهة عمليات تهريب المخدرات وصدّ المهربين داخل البلاد وفي النقاط الحدودية، وسوف لن تدخر جهدا في سياق القضاء على نشاطاتهم الاجرامية.

انتهى ** ح ع

