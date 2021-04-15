روحاني يرعى تدشين 4 مشاريع بتروكيمياوية جنوبي البلاد

هذه المشاريع جاءت في سياق تحقيق طفرة الانتاج البتروكيمياوي، والتي انطلقت منذ العام الماضي بتدشين 13 مشروعا اخر في البلاد.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوطنية، ان الطاقة الاسمية لهذه الصناعة الوطنية بلغت في نهاية العام الماضي (الايراني في 20 اذار / مارس 2021)، 90 مليون طن سنويا.

وتجدر الاشارة، ان المشاريع الوطنية التي دشنت اليوم، تتضمن مشروع انتاج غاز الميثان في مصفاة بارسيان بمدينتي سبهر (في محافظة فارس – جنوب ) وعسلوية (في محافظة بوشهر – جنوب)، وبقيمة استثمارية تقدر 1.1 مليار دولار.

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