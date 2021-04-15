١٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٥١ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84296434
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روحاني يرعى تدشين 4 مشاريع بتروكيمياوية جنوبي البلاد

روحاني يرعى تدشين 4 مشاريع بتروكيمياوية جنوبي البلاد

طهران / 15 نيسان / ابريل / ارنا – بدات قبل قليل مراسم تدشين 4 مشاريع وطنية بتروكيمياوية جنوبي البلاد، عبر الفيديو برعاية رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسين روحاني"؛ تقدر الفا و23 مليون دولار، ومن شانها ان توفر فرص عمل لـ 850 شخص.

هذه المشاريع جاءت في سياق تحقيق طفرة الانتاج البتروكيمياوي، والتي انطلقت منذ العام الماضي بتدشين 13 مشروعا اخر في البلاد.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الصناعات البتروكيمياوية الوطنية، ان الطاقة الاسمية لهذه الصناعة الوطنية بلغت في نهاية العام الماضي (الايراني في 20 اذار / مارس 2021)، 90 مليون طن سنويا.

وتجدر الاشارة، ان المشاريع الوطنية التي دشنت اليوم، تتضمن مشروع انتاج غاز الميثان في مصفاة بارسيان بمدينتي سبهر (في محافظة فارس – جنوب ) وعسلوية (في محافظة بوشهر – جنوب)، وبقيمة استثمارية تقدر 1.1 مليار دولار.

انتهى ** ح ع 

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