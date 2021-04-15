اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يبدا اعماله بفيينا اليوم

وكان من المقرر ان يعقد الاجتماع امس الاربعاء، لكن بعد الاعلان عن اصابة احد اعضاء الوفد الاوروبي المفاوض بفيروس كورونا، تأجل الى اليوم الخميس.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان مساعد وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" يقود الوفد الايراني الى هذه المفاوضات؛ والذي يضم ممثلين عن سائر الجهات المعنية في البلاد ومنها منظمة الطاقة النووية الايرانية، والبنك المركزي الى جانب وزارة النفط.

ويتراس اجتماع فيينا اليوم الخميس، مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"؛ بحضور ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا.

هذه المفاوضات، ستشهد مشاورات فنية على مستوى الخبراء حول موضوع رفع الحظر والقضايا النووية الاخرى.

وعلى غرار الجولات السابقة، سيعقد الوفد الايراني على هامش الاجتماع، لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة.

كما تجدر الاشارة الى ان هذه المفاوضات تجري في اطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من ايران ودول 4+1 فقط؛ وليست هناك اية مفاوضات مباشرة او غير مباشرة على جدول اعمال الوفد الايراني مع امريكا.

انتهى ** ح ع