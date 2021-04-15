عراقجي : نحن لا نسعى وراء مفاوضات استنزافية وطويلة الامد

وفي تصريحه على اعتاب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي سيبدا اليوم الخميس بفيينا، اشار عراقجي الى مباحثاته المكثفة مع الوفود المشاركة خلال اليومين الاخيرين؛ مبينا ان اجتماع اللجنة المشتركة سيبدا اعماله من جديد اليوم حيث نتطلع بان تستطيع فرق العمل على عقد اجتماعها في اسرع وقت ممكن لكي نواصل العمل.

وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني : كما اعلنا سابقا، نحن لا نسعى اطلاقا وراء مفاوضات استنزافية او مفاوضات تستغرق وقتا طويلا وتهدف الى التفاوض من اجل التفاوض فقط، وسنعيد الاعلان عن ذلك اليوم بكل وضوح ونمضي بهذا الاتجاه.

وصرح عراقجي : بطبيعة الحال ستتواصل المفاوضات لو حققت تقدما في سياق توقعاتنا، لكن اذا ما حدث غير ذلك سيتم الرد عليه.

انتهى ** ح ع

