بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في عاصمة النمسا

ويقود مساعد وزير الخارجية "سيد عباس عراقجي" الوفد الايراني الى هذه المفاوضات؛ والذي يضم ممثلين عن سائر الجهات المعنية في البلاد ومنها منظمة الطاقة النووية الايرانية، والبنك المركزي الى جانب وزارة النفط.

كما يتراس اجتماع فيينا اليوم الخميس، مساعد امين عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"؛ بحضور ممثلين عن روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا.

والتقى عراقجي قبيل هذا الاجتماع مورا؛ باحثا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحه على اعتاب الاجتماع ايضا، اكد رئيس الوفد الايراني المفاوض : نحن لا نسعى اطلاقا وراء مفاوضات استنزافية، او المفاوضات التي تستغرق وقتا طويلا وتهدف الى التفاوض من اجل التفاوض فقط.

هذه المفاوضات، ستشهد مشاورات فنية على مستوى الخبراء حول موضوع رفع الحظر والقضايا النووية الاخرى، وعلى غرار الجولات السابقة، سيعقد الوفد الايراني على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود المشاركة.

كما تجدر الاشارة الى ان مفاوضات فيينا اليوم تجري في اطار الاتفاق النووي وبحضور ممثلين من ايران ودول 4+1 فقط؛ وليست هناك اية مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع امريكا على جدول اعمال الوفد الايراني.

انتهى ** ح ع