عراقجي: الحظر الاوروبي الجديد ضد ايران بمثابة إضعاف المفاوضات النووية

وقال عراقجي في تصريح ادلى به لقناة "برس تي في" بان الوفد الايراني ذكّر خلال مفاوضات يوم الخميس الدول الاوروبية بفرضها اجراءات حظر جديدة على ايران بذريعة حقوق الانسان فيما تتجاهل الهجوم الارهابي على الموقع النووي الايراني.

واضاف: ان هذا الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي هو بمثابة اضعاف المفاوضات حول برنامج العمل المشترك الشامل والاتفاق العام.

وتابع قائلا: ان الاوروبيين لم يتجاهلوا فقط هذه العمل الارهابي بل بادروا لفرض حظر جديد على ايران وهو امر مرفوض تماما.

واضاف: لقد قلنا لهم بانه حتى الحظر الذي فرضتموه بذريعة حقوق الانسان قبل يومين نعتبره مرتبطا بالاتفاق النووي لانه جاء بالضبط خلال مفاوضات فيينا وهو ما يعني بالتاكيد اضعاف المفاوضات الراهنة والاتفاق النووي.

وفي الاشارة الى الحظر الجديد قال: ان هذا التصرف من الاتحاد الاوروبي مرفوض.

واوضح بان مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يوم الخميس شهدت مناقشات صعبة جدا الا انهم اتفقوا جميعا على المضي الى الامام وقال: مازالت بيننا خلافات ولكن لنا ايضا مصالح مشتركة ينبغي ان نتحرك بها الى الامام وعلينا الاسراع بهذه الوتيرة لنصل الى النتيجة اللازمة باسرع ما يكون.

وقال عراقجي: ينبغي عليهم الغاء الحظر كله وبطبيعة الحال نحن بحاجة الى قائمة الحظر اذ لا اعتقد اننا يمكننا تحقيق تقدم من دون قائمة الحظر.

واضاف: ان طهران على استعداد لاعداد قائمة مماثلة حول الاجراءات النووية الواجب اتخاذها.

واكد مساعد الخارجية الايرانية كذلك ضرورة اعداد قائمة للحظر من قبل الولايات المتحدة لانه من دون ذلك "لن يحدث اي شيء".

وقال عراقجي: لا يمكنني القول بانني متفائل لكنني اعتقد باننا نمضي في مسار جيد رغم التاثيرات السلبية لتطورات الاحداث الاخيرة التي ينبغي ادارتها بصورة ما.

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان قائمة الحظر (التي ستعتمد من اجل الالغاء) يجب ان تشمل اشخاصا من طرف ثالث فرض الحظر عليهم لتعاونهم مع ايران.

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