١٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٣٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84297057
٠ Persons

سمات

رئيس منطقة آستراخان الروسية يعلن زيادة التبادل التجاري مع ايران

رئيس منطقة آستراخان الروسية يعلن زيادة التبادل التجاري مع ايران

موسكو / 16 نيسان / ابريل /ارنا- اعلن محافظ آستراخان الروسية ايغور بابوشكين عن نمو التبادل التجاري بين هذه المنطقة الاقتصادية والجمهورية الاسلامية الايرانية في العام الماضي والذي بلغ اكثر من 320 مليون دولار حيث شهد زيادة بنسبة 15 بالمائة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس بين محافظ آستراخان الروسية ايغور بابوشكين والوفد الرسمي الايراني برئاسة رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة هادي تيزهوش تابان وبحضور القنصل الايراني في آستراخان مهدي آكوجكيان ورئيس ممثلية الخارجية الروسة في آستراخان مرغن جواكوف ورئيس الوكالة الدولية في محافظة آستراخان فلاديمير غالافكوف.

واشار بابوشكين الى العلاقات المتنامية سريعا بين محافظة آستراخان الروسية وكيلان الايرانية وقال: ان لنا تعاونا في الكثير من المجالات وقد حققنا نتائج باهرة.

واشار الى افتتاح المركز التجاري الايراني في آستراخان وقال: ان نشاط هذا المركز يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

واعتبر تطوير الممر الدولي "شمال-جنوب" بانه يعد اولوية في تعزيز التعاون مع ايران، داعيا الشركات الايرانية للمشاركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة قرب ميناء اُليا في آستراخان.

من جانبه اشار رئيس الوفد الايراني الى ان الحدود الروسية كانت على الدوام مفتوحة امامنا رغم تفشي جائحة كورونا وقال: ان النمو اللافت للتبادل التجاري مع محافظة آستراخان دليل على الجهود المبذولة في سياق ترسيخ التعاون.

واشار تيزهوش تابان الى تنمية التعاون الناشط بين منطقة انزلي الاقتصادية الحرة بمحافظة كيان شمال ايران ومنطقة لوتوس الاقتصادية الخاصة في محافظة آستراخان الروسية واضاف: انني ادعو الشركات الايرانية دوما للاستثمار في منطقة آستراخان الاقتصادية الخاصة.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع حول سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 1 =