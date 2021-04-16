رئيس منطقة آستراخان الروسية يعلن زيادة التبادل التجاري مع ايران

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الخميس بين محافظ آستراخان الروسية ايغور بابوشكين والوفد الرسمي الايراني برئاسة رئيس غرفة التجارة الايرانية الروسية المشتركة هادي تيزهوش تابان وبحضور القنصل الايراني في آستراخان مهدي آكوجكيان ورئيس ممثلية الخارجية الروسة في آستراخان مرغن جواكوف ورئيس الوكالة الدولية في محافظة آستراخان فلاديمير غالافكوف.

واشار بابوشكين الى العلاقات المتنامية سريعا بين محافظة آستراخان الروسية وكيلان الايرانية وقال: ان لنا تعاونا في الكثير من المجالات وقد حققنا نتائج باهرة.

واشار الى افتتاح المركز التجاري الايراني في آستراخان وقال: ان نشاط هذا المركز يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

واعتبر تطوير الممر الدولي "شمال-جنوب" بانه يعد اولوية في تعزيز التعاون مع ايران، داعيا الشركات الايرانية للمشاركة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة قرب ميناء اُليا في آستراخان.

من جانبه اشار رئيس الوفد الايراني الى ان الحدود الروسية كانت على الدوام مفتوحة امامنا رغم تفشي جائحة كورونا وقال: ان النمو اللافت للتبادل التجاري مع محافظة آستراخان دليل على الجهود المبذولة في سياق ترسيخ التعاون.

واشار تيزهوش تابان الى تنمية التعاون الناشط بين منطقة انزلي الاقتصادية الحرة بمحافظة كيان شمال ايران ومنطقة لوتوس الاقتصادية الخاصة في محافظة آستراخان الروسية واضاف: انني ادعو الشركات الايرانية دوما للاستثمار في منطقة آستراخان الاقتصادية الخاصة.

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع حول سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

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