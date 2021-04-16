١٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٣٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84297193
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في برقية الى القائد العام للجيش الايراني

اللواء باقري : الجيش والحرس الثوري هما صمام الامان لضمان الامن في البلاد

اللواء باقري : الجيش والحرس الثوري هما صمام الامان لضمان الامن في البلاد

طهران / 16 نيسان/ ابريل/ ارنا – اعتبر رئيس هيئة الاركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري الايراني صمام الامان لضمان الامن واستقرار للشعب الايراني مؤكدا استعدادهما للرد الحاسم على أي تهديد أو تحرك من قبل الاعداء.

وبمناسبة قرب حلول يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية الموافق  18 نيسان / ابريل، بعث رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري برقية الى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي قدم فيها التهاني الى جميع قادة ومدراء وجنود وكوادر الجيش وعائلاتهم المحترمة بهذه المناسبة .

وأشاد اللواء باقري في هذه البرقية بانجازات الجيش في مختلف المجالات معتبرا ان جيشنا يشكل سندا للشعب ومدافعا عن المصالح الوطنية.
واضاف اللواء باقري، لا شك بان القوات المسلحة المقتدرة في الحرس الثوري والجيش قد عززت من قوة الردع والدفاع للبلاد واربكت حسابات نظام الهيمنة والصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد وجعلتهم امام تحد حقيقي .
انتهى**م م**

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