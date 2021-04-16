اللواء باقري : الجيش والحرس الثوري هما صمام الامان لضمان الامن في البلاد

وبمناسبة قرب حلول يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية الموافق 18 نيسان / ابريل، بعث رئيس هيئة الاركان الايرانية اللواء محمد باقري برقية الى القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي قدم فيها التهاني الى جميع قادة ومدراء وجنود وكوادر الجيش وعائلاتهم المحترمة بهذه المناسبة .

وأشاد اللواء باقري في هذه البرقية بانجازات الجيش في مختلف المجالات معتبرا ان جيشنا يشكل سندا للشعب ومدافعا عن المصالح الوطنية.

واضاف اللواء باقري، لا شك بان القوات المسلحة المقتدرة في الحرس الثوري والجيش قد عززت من قوة الردع والدفاع للبلاد واربكت حسابات نظام الهيمنة والصهاينة في تنفيذ استراتيجية التهديد وجعلتهم امام تحد حقيقي .

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