١٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٥١ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84297319
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واعظي: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة رسالة لمن يضمر الشر لايران

واعظي: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة رسالة لمن يضمر الشر لايران

طهران/16نيسان/ابريل/ارنا- قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية علي واعظي ان بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة يجسد قدرات ايران ويكون رسالة واضحة لمن يضمر الشر للبلاد.

واضاف واعظي اليوم الجمعة في تغريدة له على صفحته الشخصية في توييتر ان البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة للاغراض السلمية، يمثل دليلا واضحا على تقدم ايران وقدراتها و هو رسالة واضحة لمن يضمر الشر لبلادنا كي يعلم انه تم توطين التكنولوجيا النووية السلمية في ايران حيث لا يمكن ايقاف حركة البلاد من خلال اغتيال العلماء النوويين واللجوء الى الاعمال التخريبية في المراكز النووية.

واضاف ان التخصيب بنسبة 60 بالمائة يمثل حدثا مباركا و يأتي ردا على كل من كان يقول خلال السنوات الماضية ان الصناعة النووية في ايران توقفت بعد التوصل الى خطة  العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) فيما طالما اعلنت الحكومة ان الاتفاق النووي لم ولن يعرقل تحقيق التقدم في الصناعة النووية.
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